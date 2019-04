Pokemon GO: Meltan Shiny è finalmente disponibile da oggi

Da oggi e fino al 5 maggio, Niantic Labs ha aggiunto la versione Cromatica (Shiny) di Meltan in Pokemon GO! Con un pizzico di fortuna potrete trovare questa rara variante del Pokemon bullone, ecco tutti i dettagli.

"Siamo lieti di annunciare il ritorno di Meltan in versione cromatica, ma solo per un periodo di tempo limitato! Meltan, un Pokémon raro e misterioso, appare solo all’apertura del pacco sorpresa in Pokémon GO. E con un pizzico di fortuna, se aprirai il pacco sorpresa da mercoledì 24 aprile al 5 maggio potresti incontrare la versione cromatica del Pokémon Bullone! Per ottenere il pacco sorpresa, indispensabile per la cattura di Meltan, dovrai trasferire un Pokémon da Pokémon GO a Pokémon: Let’s Go, Pikachu! o Pokémon: Let’s Go, Eevee! per Nintendo Switch.

A partire dal 24 aprile alle 13:00 PDT, inoltre, dopo l’apertura del pacco sorpresa, il tempo di attesa per poterlo aprire nuovamente sarà ridotto da sette a tre giorni, aumentando così le tue possibilità di catturare Meltan. Dulcis in fundo... Non perdere l’occasione di far evolvere la versione cromatica di Meltan per ottenere un Melmetal cromatico! Cosa aspetti? Inizia subito a raccogliere tantissime caramelle Meltan!"

Su Everyeye.it trovate la guida alla cattura di Meltan e Melmetal Shiny (Cromatici), disponibili esclusivamente durante questo speciale evento di durata limitata, approfittatene subito!