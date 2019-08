Pokemon GO: Mesprit protagonista dell'Ora Leggendaria del 28 agosto

Continuano gli eventi di Pokemon GO: Niantic Labs ha annunciato che oggi, mercoledì 28 agosto, si terrà la nuova Ora Leggendaria con protagonista Mesprit, Pokemon Leggendario di quarta generazione.

Tra le 18:00 e le 19:00 di oggi Mesprit comparirà nei raid liberi e gli allenatori potranno provare a catturare questo raro esemplare di Pokemon. Ricordiamo inoltre che fino al 30 agosto è attivo il Festival dell'Acqua di Pokemon GO dedicati a Pokemon di questa tipologia, come Vaporeon, Blastoise e Lapras, oltre a permettere di trovare le varianti cromatiche di Carvanha e Barboach.

A settembre invece faranno la loro comparsa i Pokemon di quinta generazione che hanno fatto il loro debutto con Pokemon Nero e Pokemon Bianco nel 2008. Dal 16 settembre Pokemon GO si arricchirà con le creature della Regione di Unima, al momento non sappiamo quali saranno le prime creature a fare la loro comparsa nel gioco.

Come sempre l'estate si conferma la stagione più ricca per Pokemon GO, che festeggia quest'anno il suo terzo compleanno con tantissime novità, nonostante i numeri non siano altissimi come quelli registrati al lancio il gioco di Niantic Labs continua a riscuotere un notevole successo in tutto il mondo, con decine di milioni di allenatori ancora regolarmente attivi sul campo.