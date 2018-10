Pokemon Go: dettagli sul nuovo Community Day di ottobre!

A darne notizia, l'account Twitter di Pokemon GO Italia , di cui vi lasciamo in calce i tweet dedicati.

Al centro di questo evento, un pokemon di tipo acciaio/psico: Beldum . La cattura di questo Pokemon nel corso dell'evento garantirà ai giocatori alcuni tipi di bonus, tra cui una riduzione del 25% della distanza normalmente necessaria per la schiusa delle uova . Inoltre, durante questa particolare giornata, gli allenatori che faranno evolvere i propri Metang potranno far loro imparare un attacco esclusivo di tipo Acciaio : Meteorpugno .

Il Pokemon Go Community Day di questo mese è fissato per domenica 21 ottobre .

A mantenere attiva l'immensa Community di Pokemon Go contribuiscono anche i Community Day , eventi periodici dedicati a particolari tipologie di Pokemon o a singole creature.

Il successo straordinario di Pokemon Go non accenna assolutamente a rallentare. Al contrario, il titolo ha raggiunto cifre record nel corso del mese di settembre.

