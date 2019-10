Pokémon GO: Mewtwo torna nell'Ora Leggendaria di oggi, 8 Ottobre

Se non avete ancora avuto l'occasione di catturare un Mewtwo in Pokémon GO, quella di oggi potrebbe essere la chance che state aspettando. Come ricorderete infatti, a Settembre ci furono dei problemi che portarono Niantic alla cancellazione dell'Ora Leggendaria dedicata al Pokémon in questione.

La software house aveva promesso che Mewtwo sarebbe dunque tornato in un'Ora Leggendaria successiva, e così è: solo per la giornata di oggi, 8 Ottobre 2019, dalle 18 alle 19 ora locale sarà dunque possibile provare a catturare Mewtwo, anche grazie all'ausilio di tre biglietti gratuiti offerti dalla stessa Niantic come scuse per il malfunzionamento dello scorso evento.

Radunate dunque il vostro gruppo migliore e preparatevi per la caccia: oggi pomeriggio sarà dedicato alla cattura di Mewtwo! Se siete fortunati, potrete naturalmente ottenerlo anche in versione shiny.

Se aveste bisogno di aiuto per provare a catturare la creatura leggendaria, potete dare un'occhiata alla nostra guida al raid di Mewtwo, con i Pokémon consigliati e le loro mosse più efficaci per avere la meglio su di lui.

E la scorpacciata di eventi di Niantic non finisce qui, dato che il 12 Ottobre è previsto il nuovo Community Event di Pokémon GO dedicato a Trapinch. Insomma, tirate fuori gli smartphone, che saranno giorni ricchi di impegni.