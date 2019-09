Pokémon GO: Mewtwo torna nei Raid EX a ottobre con la mossa Palla Ombra

Niantic ha reso noto che il Pokémon Genetico Mewtwo farà il suo ritorno nei Raid EX di Pokémon GO il prossimo 5 ottobre. Per l'occasione, conoscerà in via del tutto esclusiva il potente attacco di tipo Spettro Palla Ombra. I più fortunati tra voi potranno persino imbattersi nella sua variante shiny!

I biglietti con l'invito al Raid EX verranno distribuiti a partire dalle ore 22:00 del 25 settembre. Per riceverlo, dovrete vincere un raid in una Palestra idonea. Per scoprire se può ospitare i raid EX, controllate i dettagli della Palestra. Se riuscirete a trionfare in un raid idoneo e a ricevere un invito per un raid EX, potrete scoprire la data e l'orario in cui sfidare Mewtwo sul vostro biglietto raid EX.

Sappiate, inoltre, che sfidare Mewtwo non sarà affatto un'impresa semplice. Dovrete sfruttare ogni opportunità, ancor meglio se con l'aiuto di un vostro amico. Tenete presente che gli inviti possono essere inviati solo agli amici per la pelle o ai migliori amici, quindi non dimenticate di lottare con loro, di inviare pacchi amicizia e di scambiare Pokémon per far salire il vostro livello di amicizia.

Ne approfittiamo per segnalarvi che il 23 settembre Giratina in forma Alterata tornerà nei Raid per un periodo limitato. Il prossimo Community Day di Pokémon GO, invece, si svolgerà il 12 ottobre e sarà interamente dedicato al piccolo mostro insettoide Trapinch.