Pokemon GO: Mewtwo, anche in versione Shiny, ora disponibile nei Raid a cinque stelle!

Trascorse finalmente le ore 22:00 di lunedì 16 settembre, ha preso ufficialmente il via un evento in-game molto atteso: la terza settimana di Ultrabonus in Pokemon GO.

Questa speciale iniziativa ha portato con sè molte novità per tutti gli aspiranti maestri di Pokemon, tra cui figura anche uno speciale ritorno del temibile Pokemon Genetico. Come ci rammenta l'account Twitter ufficiale del gioco mobile, gli allenatori più coraggiosi attivi nel mondo di Pokemon GO hanno ora la possibilità di affrontare Mewtwo all'interno dei Raid a cinque stelle! Gli sfidanti dovranno prepararsi adeguatamente, poichè il Pokemon avrà a sua disposizione anche la mossa Psicobotta. Elemento decisamente interessante, gli allenatori più fortunati potranno imbattersi anche in una versione shiny/cromatica di Mewtwo. Vi siete già messi alla prova?



Se volete rafforzare la vostra squadra in vista della prova, potete dedicarvi ad altri Raid: per l'intera durata della terza settimana di Ultrabonus vi appariranno infatti creature in grado di dimostrarsi efficaci proprio contro il Pokemon Genetico. Vi ricordiamo che che l'iniziativa speciale terminerà il prossimo lunedì 23 settembre, sempre alle ore 22:00 del fuso orario italiano.



Vi ricordiamo inoltre che proprio oggi nuovi Pokemon hanno fatto il debutto all'interno del gioco mobile: sulle pagine di Everyeye trovate un'utile Guida alla cattura dei Pokemon di Quinta Generazione in Pokemon GO.