Pokemon GO: i migliori Pokemon da usare nella Lega Lotte GO

Dopo avervi spiegato tutto quello che c'è da sapere sulla Lega Lotte GO, in questa mini-guida di Pokemon GO vedremo quali sono i migliori Pokemon da schierare sul campo di battaglia nella nuova modalità PvP del gioco di Niantic.

Come è facile immaginare, schierare i Pokemon giusti è di fondamentale importanza per vincere nelle battaglie della Lega Lotte GO di Pokemon GO. Per aiutarvi ad avere la meglio sugli altri allenatori, di seguito elenchiamo le migliori creature da usare in questa modalità PvP.

Migliori Pokemon di apertura in Lega Lotte GO

Skarmory

Deoxys (Forma Difesa)

Altaria

I Pokemon di apertura sono i migliori da usare all'inizio di una battaglia. La soluzione ideale per mettere da subito sotto pressione gli avversari, anche quelli più resistenti. Per dare il meglio di sé in combattimento, tuttavia, potrebbero consumare uno o due scudi.

Migliori Pokemon da scontro ravvicinato in Lega Lotte GO

Azumarill

Venusaur

Umbreon

Lucario

Marowak di Alola

Questi Pokemon andrebbero utilizzati quando siete a corto di scudi, grazie al fatto che possono contare su ottime statistiche anche in assenza di essi. Tenetelo sempre a mente sul campo di battaglia.

Migliori Pokemon attaccanti in Lega Lotte GO

Bastiodon

Medicham

Swampert

I Pokemon attaccanti sono i migliori da usare per abbattere gli scudi degli avversari. La loro possenza, i loro potenti attacchi e le loro resistenze gli consentiranno di avere successo anche contro difese solide.

Migliori Pokemon difensori in Lega Lotte GO

Lanturn

Forretress

Vigoroth

Registeel

I Pokemon difensori eccellono quando avete gli scudi e l'avversario ne è a corto. Sono in grado di agire come una spugna assorbendo i danni, e non hanno bisogno di fare affidamento sull'uso degli scudi a causa delle loro particolari caratteristiche.

Sperando di esservi stati di aiuto con questi consigli, ricordiamo che partecipando alla Lega Lotte GO è possibile sbloccare Pikachu Libre in Pokemon GO. Voi ci siete già riusciti?