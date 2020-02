Pokemon GO: i migliori Pokemon da usare nella Lega Ultra

Dopo avervi indicato i migliori Pokemon da usare nella Lega Lotte GO, in questa mini-guida vi parleremo dei Pokemon più efficaci da schierare nella Lega Ultra della nuova modalità PvP di Pokemon GO.

Di seguito elenchiamo i Pokemon più potenti da usare nelle battaglie PvP della Lega Ultra di Pokemon GO.

Categoria 1

Registeel

Giratina (Forma Originaria)

Giratina (Forma Alterata)

Categoria 2

Mewtwo (Forma Corazzata)

Swampert

Charizard

Snorlax

Muk di Alola

Gyarados

Categoria 3

Venusaur

Lugia

Garchomp

Categoria 4

Zapdos

Groudon

Mewtwo

Melmetal

Dialga

Blaziken

Le sceglie migliori in assoluto sono quelle elencate nella Categoria 1, fino a scendere alla Categoria 4 dove è comunque possibile trovare delle ottime alternative. Le opzioni che vi abbiamo indicato sono basate su quello che abbiamo osservato nella Lega Ultra della di Pokemon GO, sulla base delle creature più usate e apprezzate dagli allenatori più competitivi.

Parlando della nuova modalità PvP di Pokemon GO, se volete saperne di più sul suo funzionamento potete consultare la nostra guida alla Lega Lotte GO, con tutte le informazioni necessarie per partecipare agli scontri con gli altri giocatori, ottenere e usare i biglietti sfida premium, ricevere le ricompense e altro ancora.

A proposito di ricompense guadagnabili nella Lega Lotte GO, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato anche come sbloccare Pikachu Libre. Voi ci siete già riusciti? Fatecelo sapere nel riquadro riservato ai commenti che trovate a fondo pagina.