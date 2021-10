Pokémon GO: migliorie per il PokéStop e tante nuove feature in arrivo

Attraverso i propri canali social Niantic conferma che nei prossimi mesi verranno effettuati test volti a sperimentare diverse migliorie in arrivo all'interno di Pokémon GO nel prossimo futuro, con lo scopo di rendere il gioco in realtà virtuale sempre più immediato ed accessibile per tutti gli utenti.

Sono diversi gli aggiustamenti e le novità che gli sviluppatori intendono introdurre all'interno del gioco: in particolare vengono promesse nuove feature per il PokéStop. Sebbene Niantic in tal senso non scenda troppo nel particolari, è molto probabile che nei prossimi mesi effettuare una scansione AR su un PokéStop o una palestra permetterà di potenziare tali strutture per un breve periodo di tempo in cui sarà possibile ricevere con maggior facilità ricompense sempre più rare e preziose. Tra le altre aggiunte previste dagli autori, la possibilità di saltare le animazioni di schiusa di un uovo Pokémon, suggerimenti ai nuovi utenti sui nickname da utilizzare e una maggior quantità di suggerimenti per gli allenatori. E non mancheranno ulteriori aggiustamenti.

Non è chiaro quanto dureranno i test e quali parti del mondo riceveranno tali migliorie, ma lo scopo delle prove messe in atto da Niantic è di rendere disponibili le nuove feature a livello globale senza escludere nessun territorio. Nel frattempo Pokémon GO si prepara ad accogliere la prima Zona Safari, che sarà ambientata a Liverpool. Inoltre, Pokémon GO è pronto per Halloween con una serie di spettri, Pokémon in costume e tanti altri bonus.