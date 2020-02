Pokémon GO: Mincinno, Woobat ed eventi speciali ora disponibili per un periodo limitato

La giornata del 2 febbraio, prima domenica del mese, offre agli Allenatori di Pokémon GO diversi eventi speciali a durata limitata: eccovi dunque tutti i dettagli.

Innanzitutto, è ora disponibile la ricerca mirata di Minccino, che resterà disponibile in-game sino alle ore 17:00 del fuso orario italiano. Il completamento delle diverse missioni permetterà ai giocatori di incontrare il Pokémon Cincillà, anche in versione shiny/cromatica, ma non solo. Per celebrare l'inizio dell'Anno del Topo, sarà possibile imbattersi con maggiore frequenza nelle seguenti creature: Rattata, Raticate, Pikachu, Sandshrew, Nidoran♀, Nidoran♂, Sentret, Marill, Zigzagoon, Plusle, Minun, Bidoof e Patrat. Inoltre Minccino potrà essere ottenuto anche tramite la schiusa di Uova da 5 km.

Inoltre, nell'ambito dei numerosi eventi di febbraio in Pokémon GO, il protagonista degli incontri di scoperta straordinaria è Woobat: il Pokémon appare così per la prima volta all'interno del gioco mobile. I giocatori potranno approfittarne sino alle ore 22:00 del 1 marzo. Incontrandolo, sarà possibile ottenere anche delle Caramelle Woobat bonus.



In chiusura, vi ricordiamo che il team di sviluppo di Pokémon GO ha recentemente reso disponibili tutti i dettagli sulla Lega Lotte GO. Questi ultimi includono dettagli di varia natura: a partire dalle diverse Leghe, fino all'alternarsi delle stagioni competitive e la possibilità di ottenere ricompense.