Pokémon GO è una miniera d'oro: incassi per oltre 6 miliardi

Sin dal lancio avvenuto nell'estate del 2016, Pokémon GO si è rivelato subito un grande successo a livello globale: il gioco in realtà aumentata di Niantic ha subito conquistato milioni di giocatori e con il passare del tempo si è espanso sempre di più con nuovi eventi ed un numero sempre più grande di Pokémon da catturare.

A distanza di sei anni dal debutto su dispositivi mobile iOS e Android, gli sviluppatori confermano che il titolo ha raggiunti incassi superiori ai sei miliardi di dollari, confermandosi ancora adesso un successo enorme che continua a coinvolgere costantemente l'utenza (ad esempio nel solo Regno Unito ci sono ancora 1.3 milioni di giocatori attivi). I numeri maggiori in termini di ricavi li registrano gli Stati Uniti, pari a 2.2 miliardi. Completano il resto del podio Giappone e Germania, sebbene non vengano specificato numeri più precisi su questi territori. In aggiunta, la produzione è stata scaricata per un totale di 678 milioni di volte.

Sono pochissimi i giochi mobile ad aver raggiunto o superato simili incassi: oltre all'opera firmata Niantic troviamo anche PUBG Mobile, Candy Crush, Clash of Clans e Honor of Kings. Ma le buone notizie sono accompagnate da altre meno esaltanti: nel primo trimestre del 2022, Pokémon GO ha registrato un calo del 45% in termini di entrate rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. In ogni caso Niantic ha già pianificato i prossimi eventi, come la Settimana dell'Avventura di Pokémon GO dal 7 al 12 giugno, che introdurrà le creature di sesta generazione Tyrunt e Amaura.

Il calendario degli eventi di giugno 2022 in Pokémon GO, infine, illustra cosa aspettarsi questo mese dal gioco in realtà aumentata, tra cui il ritorno di Mewtwo nei raid.