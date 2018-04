Pokemon GO e Mission Blue insieme per la Giornata della Terra

Allenatori di Pokemon GO, a rapporto! volete fare la differenza nella Giornata della Terra il 22 aprile? In collaborazione con Mission Blue, Niantic Labs sta organizzando eventi a tema in tutto il mondo.

La Giornata della Terra è un'occasione per apprezzare i luoghi in cui viviamo e per trovare dei modi per aiutare il pianeta. Per dare il nostro contributo, stiamo organizzando più di 30 eventi a tema su scala mondiale. Mission Blue, un'organizzazione impegnata nella tutela degli oceani, ha bisogno dell'aiuto degli Allenatori di Pokémon GO. Se parteciperanno abbastanza Allenatori in ogni parte del mondo, verranno sbloccati i seguenti premi a livello mondiale:

1.500 partecipanti: il doppio di Polvere di stella per ogni cattura di Pokémon di tipo Erba, Acqua e Terra per 48 ore

3.000 partecipanti: il triplo di Polvere di stella per ogni cattura di Pokémon di tipo Erba, Acqua e Terra per 48 ore

Visitate il sito Web dedicato alla Giornata della Terra per trovare un evento a tema nella vostra zona. Per noi è importante prendersi cura del pianeta e invitiamo tutti ad aiutarci a mantenere il mondo un luogo più pulito. Unitevi a noi per fare qualcosa di positivo per il mondo.