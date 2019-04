Pokémon GO: ecco le missioni di ricerca del mese di Aprile

Se avete familiarità con Pokémon GO, saprete che le missioni di ricerca sul campo sono a rotazione, ed ogni mese porta con sé un nuovo set di eventi con diversi obiettivi. Niantic come di consueto ha aggiornato quelle relative al nuovo mese. Vediamo insieme dunque cosa ci tocca fare per completare l'elenco di Aprile.

Innanzitutto cominciamo a rivelare i Pokémon leggendari che sarà possibile ottenere: si tratta di quelli della seconda generazione, dunque Ho-Oh e Lugia, Raikou, Entei, Suicine, e quelli di terza generazione Regice, Regirock e Registeel. Ovviamente, come in passato, l'assegnazione sarà casuale, quindi non vi resta che incrociare le dita e sperare di ottenere quello che vi manca.

Quello che dovrete fare è completare i sette timbri giornalieri, completando una missione al giorno. Una volta ottenuto il settimo timbro, sarà dunque possibile catturare il Pokémon Leggendario in questione, tenendo a mente che i Pokémon incontrati in questo modo non avranno la possibilità di scappare, dunque finché avrete pokéball e pazienza, avrete la vostra chance di ottenerlo. Può anche essere un buon modo per tentare qualche lancio particolare per allenarvi per il futuro.

La lista completa delle missioni di Aprile è consultabile nel link alla fonte.

Per quanto riguarda gli ultimi avvenimenti in-game, vi ricordiamo che da oggi è possibile catturare Giratina Forma Originale, e che domani 4 Aprile saranno svelate da Niantic alcune novità su Pokémon GO.