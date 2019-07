Pokémon GO: modifiche alle Sfide Allenatore e tanti nuovi attacchi in arrivo!

Pokémon GO non smette mai di evolversi, esattamente come i suoi mostriciattoli: i ragazzi di Niantic hanno annunciato che presto verranno introdotte delle importanti modifiche alle Sfide Allenatore e tanti nuovi attacchi per i Pokémon! Scopriamo assieme tutte le novità.

Per rendere le Sfide Allenatore più divertenti e competitive, in futuro gli attacchi verranno momentaneamente interrotti durante la sostituzione dei Pokémon. In questo modo gli allenatori avranno più tempo per scegliere i mostri, evitando che si facciano male a vicenda mentre rientrano nelle Poké Ball. Gli attacchi caricati, dal canto loro, verranno aggiornati con nuovi meccanismi di tocco e scorrimento.

Numerosi Pokémon potranno imparare nuovi attacchi, in passato al di fuori dalla loro portata:

Raichu di Alola: Laccioerboso

Vileplume: Fangobomba

Hypno: Fuocopugno, Gelopugno e Tuonopugno

Electrode: Ripicca

Aerodactyl: Spaccaroccia

Articuno: Forzantica e Geloscheggia

Zapdos: Forzantica e Perforbecco

Moltres: Forzantica e Attacco d'Ala

Sceptile: Dragartigli

Aggron: Abbattimento

Claydol: Pantanobomba

Bronzong: Battiterra ePsicoshock

Electivire: Gelopugno

In futuro, inoltre, la mossa Fascino (un attacco veloce di tipo Folletto) potrà essere imparata da Raichu, Clefable, Wigglytuff, Wobbuffet, Granbull, Donphan, Gardevoir, Delcatty, Latias, Togekiss, Gallade, mentre Capocciata (un attacco caricato di tipo Normale che aumenta le statistiche di difesa dell'utente il 100% delle volte) diverrà disponibile per Blastoise, Raichu, Lapras, Snorlax e Rhyperior.

Niantic non ha fornito informazioni precisa sulla data di lancio di tali novità, pertanto per il momento non possiamo far altro che attendere con pazienza. Nel frattempo, in ogni caso, potete dedicarvi al completamento del Raid di MewTwo Corazzato, già disponibile, e al Raid di Entei, in arrivo il 14 luglio.