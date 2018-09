Pokémon GO, Moltres Day al via oggi 8 settembre: tutti i dettagli

Come ampiamente annunciato nei giorni scorsi, oggi 8 settembre si svolgerà il Moltres Day in Pokémon GO, con protagonista il leggendario Pokémon uccello di tipo fuoco della regione di Kanto.

Dalle ore 11:00 alle ore 14:00, Moltres apparirà nei raid di tutto il mondo e conoscerà la mossa esclusiva di tipo volante Aeroattacco. Gli allenatori riceveranno in regalo cinque biglietti raid da utilizzare durante il Moltre Day. I più fortunati potranno anche incontrarlo in versione cromatica con una probabilità di 1 su 10, per cui molto probabilmente dovrete acquistare dei biglietti aggiuntivi se è vostra intenzione ottenere anche questa variante.

Ricordiamo che durante il Moltres Day sarà anche attivo il bonus di polvere di stelle alla cattura dei Pokémon (3x) e alla schiusa delle Uova (2x), che la comunità ha sbloccato completando la Sfida Globale del Professor Willow della scorsa settimana. Assicuratevi di avere attivo un Pezzo Stella della durata di un'ora (ve ne serviranno soltanto 3).

Nel Pokédex, Moltres è descritto come "un uccello leggendario perfettamente in grado di gestire il fuoco. Se rimane ferito, si dice che si immerga nel magma liquido di un vulcano per ardere e tornare in salute". È vulnerabile a roccia, elettro e acqua, mentre è resistente a fuoco, lotta, acciaio, terra, erba, folletto e coleottero. Non ci resta che augurarvi buona caccia!