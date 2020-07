Pokemon GO: la mongolfiera del Team Rocket avvistata nei cieli di Monaco

Alcuni allenatori di Pokemon GO hanno rivelato di aver visto volare nel cielo di monaco una gigantesca mongolfiera con l'inconfondibile logo del Team Rocket. Che cosa sta succedendo?

Difficile dirlo, con ogni probabilità si tratta di una campagna promozionale per il quarto compleanno di Pokemon GO, Niantic Labs sembra avere in serbo numerose sorprese per questa ricorrenza e una sembra essere legata al Team Rocket, stando anche ai più recenti rapporti del Professor Willow. In uno degli ultimi documenti pubblicati il Professore ha descritto quanto segue:

"Vedendo il logo R sui fogli ho capito che qualunque cosa fosse, non era nulla di buono. Blanche ha anche fatto notare la sagoma scura che gli Allenatori hanno intravisto sullo sfondo di una recente immagine di Clefairy, supponendo che ciò potesse essere correlato ai fogli trovati. Il capo della Squadra Saggezza ha anche detto che nell'area in cui la foto è stata scattata sono state viste delle Reclute del Team GO Rocket comportarsi in modo più sospetto del solito."

Pokemon GO ha registrato numeri da record nel primo semestre dell'anno, nonostante l'emergenza Coronavirus abbia costretto gli allenatori a restare in casa, gli sviluppatori hanno però modificato pesantemente il gioco per permettere ai giocatori di continuare a catturare Pokemon in tutta sicurezza senza bisogno di uscire e mettere a rischio la propria salute.