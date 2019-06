Pokémon GO: ecco la mossa esclusiva del Community Day di Slakoth!

A pochi giorni dall'inizio del Community Day di Slakoth in Pokémon GO, Niantic ha svelato ufficialmente la mossa esclusiva che potrà essere imparata durante l'evento.

I rumor circolati nelle scorse settimane, alla fine, si sono rivelati fondati. Se riuscirete, entro un'ora dal termine dell'evento, a far evolvere il mostriciattolo sornione in Vigoroth e poi in Slaking, quest'ultimo conoscerà la mossa Corposcontro (Body Slam), impossibile da imparare in altre circostante. Si tratta di un attacco di tipo normale, introdotto per la prima volta nel prima generazione.

Il Community Day di Slakoth, ricordiamo, si svolgerà dalle 15:00 alle 18:00 di sabato 8 giugno. Durante le ore programmate, come di consueto, potrete fare affidamento su una serie di bonus: la distanza della schiusa delle Uova verrà ridotta a un quarto, mentre le esche avranno una durata di tre ore. Prima di salutarvi, ci teniamo a segnalare che in Pokémon GO è in corso la Settimana dell'Avventura, che proseguirà fino a martedì 11 giugno. Tra le nostre pagine trovate inoltre una guida completa alle ricerche sul campo di giugno 2019.