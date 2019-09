Pokemon GO: mostri di quinta generazione e settimana Ultrabonus in arrivo oggi

A partire da oggi, lunedì 16 settembre, Pokemon GO si aggiorna con tantissime novità, tra cui una nuova settimana Ultrabonus e l'arrivo dei Pokemon di quinta generazione, con gli Starter che hanno fatto la loro comparsa per la prima volta in Pokemon Bianco e Nero.

Al momento sappiamo che oggi faranno la loro comparsa Snivy (Pokemon Erba), Oshawott (Pokemon Acqua) e Tepig (Pokemon Fuoco) mentre presto dovrebbero apparire in-game anche altri mostri di quinta generazione.

Pokemon GO: Terza Settimana Ultrabonus

Efficacia dell'Incubatrice Uova raddoppiata

Raid cinque stelle: sarà possibile affrontare un Mewtwo con mossa Psicobotta. I più fortunati potranno imbattersi in un Mewtwo cromatico/shiny

Raid: appariranno Pokemon in grado di supportarvi nella sfida contro Mewtwo

Klink apparirà nei Raid: sarà possibile incontrarlo anche in versione cromatica/shiny

Patrat e Lillipup appariranno in-game anche in versione cromatica/shiny

La terza settimana Ultrabonus di Pokemon GO prenderà il via questa sera alle 22:00 su iPhone e smartphone Android e si concluderà alla stessa ore del 23 settembre. Restiamo in attesa di comunicazioni da parte di Niantic Labs riguardo il debutto dei Pokemon di quinta generazione, con ogni probabilità nel corso del pomeriggio avremo maggiori dettagli a riguardo e gli allenatori potranno così iniziare a catturare i primi mostri appartenenti alla quinta generazione di Pokemon.