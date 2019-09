Pokémon GO: mostri regionali, shiny e Mime Jr. per la Giornata Mondiale del Turismo

Per celebrare la Giornata Mondiale del Turismo del 27 settembre, Niantic, in collaborazione con le Nazioni Unite e l'Organizzazione mondiale del turismo (UNWTO), si prepara a lanciare un evento della durata di un'intera settimana in Pokémon GO:

A partire dalle ore 22:00 di domani 26 settembre, troverete nel gioco:

Una nuova maglia nella Boutique dedicata all'Organizzazione mondiale del turismo;

Pokémon regionali disponibili nelle Uova da 5 km nelle rispettive regioni del mondo reale: Farfetch’d, Kangaskhan, Tauros, Heracross, Corsola, Volbeat, Illumise, Torkoal, Zangoose, Seviper, Lunatone, Solrock, Tropius, Relicanth, Pachirisu, Mime Jr., Chatot, Pansage, Pansear, Panpour, Heatmor e Durant;

nelle rispettive regioni del mondo reale: Farfetch’d, Kangaskhan, Tauros, Heracross, Corsola, Volbeat, Illumise, Torkoal, Zangoose, Seviper, Lunatone, Solrock, Tropius, Relicanth, Pachirisu, Mime Jr., Chatot, Pansage, Pansear, Panpour, Heatmor e Durant; Zangoose o un Seviper selvatici cromatici nelle rispettive regioni del mondo reale;

nelle rispettive regioni del mondo reale; Mime Jr., il Pokémon Mimo, farà il suo debutto in Pokémon GO. Sarà disponibile in Europa nelle Uova da 5 km. Se siete fortunati, potreste far schiudere un Mime Jr. cromatico.

Dalle ore 22:00 di domani 26 settembre allo stesso orario di martedì 1° ottobre potrete inoltre approfittare di uno sconto del 25% sulla Polvere di Stelle durante gli scambi, il doppio dei Punti Esperienza girando i dischi foto nei Pokéstop mai visitati prima e una serie di Compiti di ricerca sul campo a tema speciali disponibili per un periodo di tempo limitato.

Ne approfittiamo per ricordarvi che fino al 17 ottobre potete partecipare al Raid di Giratina in forma Alterata, con la possibilità di ottenerlo anche in forma shiny! Pokémon GO, intanto, ad agosto ha fatto registrare il miglior mese di sempre dal 2016.