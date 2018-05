Pokemon GO: i mostri Volante ed Elettro sono i protagonisti di una nuova serie di ricerche

Allenatori di Pokemon GO, nelle scorse ore Niantic Labs ha annunciato una nuova serie di missioni dedicate ai Pokemon di tipo Elettro e Volante, con la possibilità di catturare Zapdos. Di seguito, tutti i dettagli.

"Nuove ricerche sul campo e tantissimi premi speciali in arrivo a maggio! Sono ora disponibili una nuova serie di missioni che si concentrerà sui Pokémon di tipo Volante ed Elettro e non mancheranno alcune di destrezza che metteranno alla prova le tue abilità di Allenatore. Se riuscirai a ottenere abbastanza timbri per la tua scoperta straordinaria, ti sarà offerta la possibilità di catturare Zapdos: il Pokémon di tipo Elettro e di tipo Volante originario della regione di Kanto. Perciò questo mese parti alla volta di ricerche elettrizzanti. Ricorda di essere sempre prudente e buon divertimento!"

Recentemente Niantic Labs ha annunciato l'arrivo di una serie di novità per Pokemon GO, tra cui l'aumento del level cap, l'aggiunta di una modalità PvP e il debutto dei Pokemon di quarta generazione.