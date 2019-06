Pokémon GO: Mudkip sarà il protagonista del Community Day di luglio

Niantic ha appena annunciato che il prossimo Community Day di Pokémon GO si svolgerà il 21 luglio dalle 15:00 alle 18:00. A questo giro, il protagonista indiscusso sarà Mudkip, mostriciattolo di tipo acqua di terza generazione proveniente dalla regione di Hoenn.

Questa la sua descrizione nel Pokédex: "La pinna sulla testa di Mudkip agisce come un radar sensibilissimo. Usando questa pinna come sensore in acqua e in aria, riesce a determinare cosa succede attorno a lui senza bisogno di guardare". Come di consueto, coloro che riusciranno a farlo evolvere in Marshtomp e poi in Swamper entro un'ora dalla fine dell'evento, potranno insegnargli una mossa esclusiva che non è ancora stata rivelata. Gli allenatori che parteciperanno al Community Day potranno inoltre contare su due bonus: la polvere di stelle alla cattura sarà triplicata, mentre le esche avranno una durata estesa di tre ore.

Ne approfittiamo per segnalarvi che dalle ore 10:00 del 4 luglio alle 18:00 del 6 luglio Slakoth apparirà con maggior frequenza del solito. Gli allenatori che riusciranno a farlo evolvere in Vigoroth e poi in Slaking otterranno la mossa esclusiva Corposcontro (Body Slam). L'opportunità è stata concessa da Niantic in virtù dei problemi che si sono verificati durante il Community Day di Slakoth.