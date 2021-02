Pokémon GO: Munna e Musharna arrivano con l'evento di San Valentino

Anche in Pokémon GO sta per arrivare un evento a tema San Valentino con una corposa serie di novità grazie alle quali gli allenatori di tutto il mondo potranno catturare o sfidare creature mai viste prima.

L'evento di San Valentino in Pokémon GO inizierà alle ore 13:00 italiane di domenica 14 febbraio 2021 e terminerà alle ore 20:00 di giovedì 18 febbraio 2021. Durante questo periodo i giocatori avranno l'opportunità di catturare Munna e di utilizzare una Pietra Unima per ottenerne la versione evoluta, ovvero Musharna. Nel corso dell'evento ci saranno inoltre probabilità aumentate di catturare i seguenti Pokémon: Nidoran, Nidoran, Plusle, Minun, Volbeat, Illumise, Luvdisc, Munna e Feebas. Chiunque voglia far evolvere Kirlia in Gardevoir o Gallade potrà avere a disposizione l'esclusiva mossa chiamata Sincrumore.

Questi sono invece i Pokémon che si potranno affrontare nei raid:

Raid a una stella: Ralts, Volbeat, Illumise, Feebas, Munna ed Espurr

Raid a tre stelle: Togetic, Espeon, Umbreon, Gardevoir, Gallade e Alomomola

Raid a cinque stelle: Latias e Latios

Megaraid: MegaPidgeot, MegaGyarados e MegaAmpharos

L'evento proporrà anche una nuova ricerca e una serie di bonus che coinvolgono alcuni aspetti del gioco come il range massimo per effettuare scambi.

