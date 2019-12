Pokemon GO Natale 2019: Snover e Stantler Shiny sono ora disponibili

Grazie alle novità introdotte con le Feste Invernali 2019 di Pokemon GO, tutti gli allenatori possono mettersi alla ricerca delle versioni shiny (cromatiche) di Snover e Stantler. Vediamo come catturarle.

Durante l'evento natalizio di Pokemon GO sarà possibile incontrare le rarissime varianti shiny di Snover e Stantler, due creature che in questi giorni gli allenatori potranno avvistare più spesso allo stato selvatico.

Avvistare e catturare le varianti cromatiche di Snover e Stantler sarà soprattutto una questione di fortuna, ma per riuscire nell'intento basterà un po' di perseveranza. Tutto quello che bisogna fare, infatti, è esplorare la mappa fino a quando non avrete incontrato i due Pokemon nelle loro versioni shiny, e infine catturarli dopo la lotta. Voi ci siete già riusciti? Fatecelo sapere nei commenti.

Intanto vi ricordiamo che sabato 28 dicembre, sempre durante l'evento di Natale 2019, Regice tornerà nei Raid di Pokemon GO. Non lasciatevi sfuggire l'occasione per affrontarlo e catturarlo!