Pokemon GO: Niantic annuncia gli eventi dal vivo del Summer Tour 2018

Niantic ha annunciato le prime tappe del Summer Tour 2018 di Pokemon GO, una serie di eventi dal vivo che avranno luogo durante la stagione estiva, dedicati agli allenatori di Pokemon di tutto il mondo.

Il Summer Tour 2018 di Pokemon GO comincerà con l'evento Safari Zone a Dortmund, in Germania, che si terrà dal 30 giugno al primo luglio nel Westfalenpark, uno dei parchi cittadini più grandi d'Europa. Le attività si svolgeranno in tutta la città, una buona occasione per scoprire la storia culturale di Dortmund andando a caccia di Pokemon. Si continua con Pokémon GO Fest 2018: A Walk in the Park che anche quest'anno torna a Chicago, dal 14 al 15 luglio. L'evento avrà luogo nello storico Lincoln Park, con un percorso di quasi 29 chilometri che, immerso nella natura, offrirà attività esclusive per gli allenatori di tutte le età. I biglietti giornalieri saranno in vendita sul sito ufficiale a partire dall'11 maggio, al prezzo di 20 dollari. Confermato, inoltre, il ritorno della Safari Zone a Yokosuka, in Giappone, di cui però a momento non sappiamo altro.

Gli allenatori che non potranno partecipare dal vivo ai suddetti eventi avranno comunque la possibilità di prendere parte a una serie di attività e sfide direttamente nelle loro città. Maggiori informazioni a riguardo saranno condivise a breve.

Ricordiamo, infine, che il 19 maggio dalle 11:00 alle 14:00 si terrà un nuovo Community Day dedicato a Charmander. I prossimi Community Day sono previsti per sabato 16 giugno e domenica 8 luglio.