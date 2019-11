Pokemon GO: Niantic annuncia la nuova modalità multiplayer Buddy Adventure

Niantic continua, dopo nove anni dal debutto, ad essere sulla cresta dell'onda soprattutto grazie a Pokemon GO e al recente lancio di Harry Potter: Wizard Unite. Oggi la società ha annunciato alcuni importanti miglioramenti che renderanno felici gli allenatori di tutto il mondo.

La rivelazione più interessante di Niantic è sicuramente quella relativa ai nuovi elementi di interazione multiplayer per Pokemon GO che prenderanno la forma di "Buddy Adventure". Nella modalità Buddy Adventure si potrà interagire con un "buddy", ovvero con un Pokemon a scelta della propria collezione che si potrà nutrire o semplicemente accarezzare. Inoltre, sarà possibile incontrare i Pokemon dei nostri amici ed anche in questo caso si potrà interagire con loro. Infine, la modalità fotografica permetterà di scattare foto di gruppo da condividere con gli amici. Per il momento Niantic non ha condiviso dettagli sul gameplay ma probabilmente per far funzionare la nuova modalità occorrerà essere nella stessa posizione. Gli sviluppatori hanno poi dichiarato che questa esperienza è stata pensata per "piccoli gruppi" di persone.

Niantic ha anche annunciato di essere al lavoro per migliorare la sua tecnologia di realtà aumentata, in particolare per ottimizzare i movimenti dei pokemon e le compenetrazioni con il mondo circostante, al fine di rendere l'esperienza realistica. La società ha poi confermato la prossima introduzione del servizio Wayfarer. Nelle ultime ore è stato pubblicato il nuovo aggiornamento di Pokemon GO.