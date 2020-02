Pokemon GO: Niantic anticipa il nuovo Community Day e rende omaggio allo YouTuber Etika

Il Community Day di marzo di Pokemon GO potrebbe essere incentrato sui Pokemon Ombra, almeno a giudicare dall'immagine teaser pubblicata sul profilo Twitter ufficiale del gioco.

Non ci sono al momento dettagli precisi in merito ed il Tweet qui sotto è tutto quello che abbiamo a disposizione, è presto dunque per lanciarsi in speculazioni, tuttavia guardando l'immagine la mente corre subito ai Pokemon Ombra, per conferme o smentite dovremo probabilmente attendere fino a inizio marzo.

Questa non è l'unica novità legata a Pokemon GO, nelle scorse ore Niantic Labs ha infatti aggiunto un nuovo PokèStop nei pressi di un murales celebrativo per ricordare lo YouTuber Etika (Desmond Amofah), suicidatosi alla fine del 2019. L'influencer Reversalx7 ha contatto la compagnia per chiedere l'aggiunta di un PokèStop dedicato ad Etika, il suo appello ha coinvolto decine di migliaia di persona e gli sviluppatori hanno così deciso di rendere omaggio a Desmond.

Ricordiamo infine che a partire da oggi Mewtwo Corazzato è disponibile in Pokemon GO come ricompensa dei Raid Cinque Stelle, dopo aver fatto la sua comparsa nel gioco la scorsa estate questo potentissimo Pokemon può ora nuovamente essere catturato dagli allenatori.