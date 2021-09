Pokémon GO: Niantic ha ascoltato le lamentele dei giocatori, cambierà la sua comunicazione

A seguito di alcuni cambiamenti restrittivi apportati da Niantic Labs, la community di Pokémon GO non ha reagito nel migliore dei modi, e la delusione creatasi tra gli appassionati a causa delle ultime modifiche ha convinto la compagnia ad intervenire ancora una volta e cambiare la sua politica.

Tra le restrizioni introdotte dal team di sviluppo per fronteggiare il contagio da Covid-19, abbiamo il distanziamento per Palestre e Pokéstop, con cui era possibile interagire con i due punti di interesse entro i 40 metri di distanza. La decisione ha scatenato il malumore dell'utenza, ed è per questo che Niantic ha infine deciso di aumentare da 40 ad 80 metri il raggio disponibile. Oltre a questo, la compagnia ha confermato che distribuirà i bonus stagionali su base globale, e non più ragionando regione per regione come precedentemente previsto.



L'ultima grande novità è rappresentato dal fatto che nel mese di ottobre verranno inaugurati i diari degli sviluppatori, con cui la playerbase del gioco mobile potranno rimanere costantemente aggiornati sugli aggiornamenti e le future aggiunte di gameplay.

"Crediamo ancora nell'importanza di scoprire luoghi e cose interessanti nel mondo reale, e non vogliamo perderlo di vista", ha dichiarato Niantic Labs. "Il team è ansioso di sviluppare nuovi modi che motivino e premino gli Allenatori per l'esplorazione e l'esercizio nel mondo reale. Abbiamo nuove idee da esplorare e non vediamo l'ora di condividerne altre nei prossimi mesi".