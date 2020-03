Pokémon GO: Niantic aumenta i bonus giornalieri per far restare a casa gli utenti

Con la sempre maggiore diffusione del Coronavirus in Italia e nel resto del mondo, Pokémon GO ha subito delle pesanti modifiche per impedire che i giocatori uscissero dalle proprie abitazioni per andare a caccia di nuove creature. Per semplificare ulteriormente le cose, l'azienda ha dato il via ad una serie di bonus per tutti i giocatori.

A partire da oggi, il primo Pokémon catturato del giorno vi permetterà di ottenere il triplo di esperienza e Polvere di Stella. Attivando uno degli oggetti che permettono di ottenere più risorse come l'Uovo Fortunato è possibile aumentare ulteriormente i premi ricevuti ogni giorno alla prima cattura. In questo periodo è stato anche aumentato il quantitativo massimo di regali che possono essere aperti giornalmente, che è ora di 30, e il numero di regali che si possono trasportare nell'inventario, il quale ha raggiunto il valore di 20. Tra i regali ci saranno inoltre maggiori probabilità di trovare delle PokéBall.

Come già visto oggi con le 100 PokéBall gratis in Pokémon GO, nei prossimi giorni arriveranno altri bundle di questo tipo che permetteranno ai giocatori di accaparrarsi grosse quantità di oggetti ad un prezzo irrisorio.

