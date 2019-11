Pokemon GO: Niantic blocca i Doppi Account, scatta la polemica degli utenti Samsung

Con una mossa a sorpresa, i vertici di Niantic Labs decidono di porre fine al fenomeno dei Doppi Account di Pokemon GO, scatenando così le ire degli utenti Samsung maggiormente colpiti da questo provvedimento che interessa l'intera platea di appassionati del celebre videogioco per sistemi mobile iOS e Android.

La decisione assunta dalla casa di sviluppo californiana rientra nel novero delle iniziative preannunciate dalle alte sfere di Niantic per arginare i cheater, un fenomeno che non ha mai abbandonato Pokemon GO ma che ha preso insolitamente forza nel corso degli ultimi mesi. Dietro alla scelta operata dagli autori americani potrebbe esserci anche la volontà di ridurre al minimo il problema dei cheater in vista del lancio della modalità Buddy Adventure.

Come segnalato dagli autori di AndroidPolice.com, le aspre critiche levatesi dalla community di appassionati di Pokemon GO in possesso di uno smartphone Samsung deriva dalla possibilità, per questi ultimi, di gestire due account in contemporanea scaricando per due volte il gioco di Niantic sul medesimo dispositivo attingendo al catalogo delle app del Google Play Store e del Galaxy Store.

In molti, infatti, hanno sfruttato questo sistema non per trarne dei vantaggi ingame ma esclusivamente per la comodità offerta dalla possibilità di gestire due account sullo stesso smartphone, come nel caso emblematico del genitore che preferisce non comprare un cellulare al proprio figlio in tenerà età "solo" per consentirgli di giocare a Pokemon GO. A questo punto non ci resta che attendere la risposta di Niantic e gli eventuali interventi che compirà la software house californiana per venire incontro alle esigenze dei giocatori che utilizzano la funzione del Doppio Account senza perseguire un secondo fine legato al cheating.