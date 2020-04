Pokemon GO: Niantic compra 6D.ai, specializzata nella mappatura digitale della Terra

Forbes conferma l'acquisizione della startup 6D.ai da parte di Niantic Labs, studio autore di Ingress, Pokemon GO e Harry Potter Wizards Unite. 6D.ai è specializzata nella mappatura digitale della Terra e nella creazione di ambientazioni 3D.

La startup è stata fondata nel 2008 e inizialmente ha operato grazie a finanziamenti dell'Università di Oxford con l'obiettivo di ricreare una versione virtuale del nostro mondo. La compagnia ha attualmente un valore pari a 7 milioni di dollari, l'acquisizione non è stata quindi particolarmente problematica per Niantics, che grazie al successo di Pokemon GO vale oggi quattro miliardi di dollari.

John Hanke, CEO di Niantic, ha dichiarato che l'acquisizione era nel mirino da alcuni anni, le tecnologie proprietarie di 6D.ai e l'esperienza dell'azienda permetteranno allo sviluppatori di offrire produzioni sempre più accurate e precise per quanto riguarda mappatura e localizzazione.

Questo è un periodo particolarmente fortunato per Niantic Labs, i numeri di Pokemon GO sono in crescita nonostante l'emergenza Coronavirus che ha spinto il team a riprogettare alcuni aspetti del gioco per fare in modo che questo possa essere fruito anche senza bisogno di uscire di casa in questo periodo di grande difficoltà con molte città chiuse e ordinanze governative che vietano espressamente di uscire se non strettamente necessario.