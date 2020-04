Pokemon GO: Niantic Labs annuncia le date e i contenuti delle attività di Primavera

Dopo aver anticipato le modifiche alle attività di Pokemon GO per via del Coronavirus, il team di sviluppo di Niantic Labs hanno delineato il quadro completo dei contenuti che ci attengono nella Primavera di Pokemon GO.

La software house californiana informano tutti gli appassionati del loro kolossal mobile in realtà aumentata che gli eventi legati alla Primavera 2020 di Pokemon GO partiranno ufficialmente alle ore 08:00 di giovedì 9 aprile, con una prima tornata di attività che si concluderà alle ore 22:00 di giovedì 16 aprile.

I contenuti previsti per i fan del titolo sono davvero tanti, a partire dalla partecipazione ai festeggiamenti di Buneary che apparirà con maggiore frequenza tra i Pokemon selvatici a tema uova, con queste ultime che si schiuderanno per offrire sorprese speciali come Pichu e Togepi con delle corone di fiori!

Oltre Buneary, aumenterà la frequenza di apparizione di Exeggcute, Chansey, Mareep, Marill e Torchic, con sullo sfondo la comparsa di Exeggcute cromatico e delle versioni rare e selvatiche dello stesso Buneary e di Pikachu.

I Pokémon come Pichu, Togepi, Happiny, Munchlax, Tyrogue, Chingling e Riolu, inoltre, si schiuderanno più spesso dalle Uova da 2km. Saranno disponibili anche delle missioni esclusive di ricerca sul campo con ricompense che consentiranno di incontrare Exeggutor di Alola, Azumarill e Audino. Non mancheranno poi delle sorprese legate alla presenza di felpe e borse a tema Togepi nel Negozio di Pokemon GO, così come di bonus ingame rappresentati dalle Caramelle di Schiusa raddoppiate e da Fortunuovo della durata di un'ora.