Pokemon GO: Niantic Labs anticipa l'arrivo del Team Rocket

Dopo aver intravisto il loro logo sulla mongolfiera che ha solcato i cieli di Dortmund durante l'ultimo evento ingame di Pokemon GO, gli sviluppatori di Niantic Labs tornano a offrirci degli indizi sull'imminente arrivo del Team Rocket nella dimensione mobile del loro iconico videogioco per sistemi iOS e Android.

Grazie inoltre alle informazioni raccolte dai dataminer, i dati nascosti all'interno dell'ultimo update di Pokemon GO contribuiscono a rafforzare l'ipotesi del ritorno del mitico Team Rocket nell'universo AR del seguitissimo gioco mobile di Niantic.

L'arrivo della scapestrata organizzazione criminale è stata anticipata dalle attività correlate alla funzione FotoGO compiute dai partecipanti degli ultimi Pokemon GO Fest, oltreché dalla recente introduzione della possibilità di cambiare liberamente squadra per rendere ancora più frizzante e originale l'esperienza di gioco.

A voler dar retta ai dataminer e agli indizi raccolti dagli utenti dei Fest statunitensi e tedeschi, l'arrivo del Team Rocket coinciderà con l'inizio di un nuovo evento ingame basato sulla meccanica dell'Invasione, attraverso il quale sarà possibile osservare l'ingresso nei Pokéstop di capisquadra come Blanche, Candela e Spark, ciascuno in possesso di Pokemon di tipo Fuoco, Acqua, Erba e così via. Sconfiggendo i sodali del Team Rocket potremmo catturare un Pokemon in forma Ombra, guadagnando così un vantaggio ingame nelle successive sfide che compiremo in Pokemon GO su iOS e Android.