Pokemon GO: Niantic Labs ci invita ad aggiungere i Pokemon alle foto delle vacanze

Il nuovo filmato promozionale di Pokemon GO offre agli autori di Niantic Labs l'opportunità di coinvolgere tutti gli Allenatori in una campagna social legata all'utilizzo in vacanza della Modalità Foto.

Grazie ad una delle funzioni in realtà aumentata più importanti e apprezzate di Pokemon GO, gli appassionati del gioco mobile per sistemi iOS e Android possono arricchire le foto delle proprie vacanze aggiungendo agli scatti una delle creaturine presenti nel proprio Pokédex digitale.

Il filmato realizzato per l'occasione dagli sviluppatori di Niantic Labs ci ricorda inoltre che l'universo digitale di Pokemon GO può essere esplorato anche in vacanza, dando così modo agli Allenatori di tutto il mondo di acchiappare creaturine digitali nei momenti di sfago e immortalare gli attimi di spensieratezza estiva all'interno di foto speciali a realtà aumentata con protagonisti i propri Pokemon preferiti.

L'iniziativa promozionale di The Pokemon Company, ovviamente, si protrarrà per tutta l'estate e, come avvenuto nei recenti Raid e negli eventi straordinari, sarà accompagnata da una ricca copertura sui social con al centro le immagini più divertenti e significative prodotte dai giocatori con la Modalità Foto di Pokemon GO. Prima di lasciarvi al video di cui sopra, sapevate che il 28 luglio si è tenuto un importante evento globale con il Team Rocket?