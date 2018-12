Pokémon GO: Niantic non è intenzionata ad alzare il Level Cap

Nonostante siano passati più di due anni dal lancio, Pokémon GO è più vivo che mai. La community è incredibilmente vasta e Niantic arricchisce mese dopo mese il titolo con nuove funzionalità.

Prossimamente, ad esempio, debutterà la tanto richiesta modalità PvP Sfide tra Allenatori, che permetterà ai giocatori di scontrarsi per mettere alla prova la loro abilità e quella dei loro fidati Pokémon. C'è una cosa in particolare, tuttavia, che Niantic non sembra intenzionata a fare, ovvero innalzare il Level Cap.

Al momento il livello massimo raggiungibile dagli allenatori è il 40. Non è certamente un'impresa facile o rapida ma, considerato che il gioco è in giro da molto tempo ormai, sono davvero tanti ad avercela fatta. In una recente intervista concessa ad un sito tedesco, Niantic ha dichiarato che al momento non ha alcun piano per aumentare il livello massimo. Non si tratta di una chiusura definitiva, ma i giocatori speranzosi di andare oltre il livello 40 farebbero meglio a mettersi l'anima in pace per un po' di tempo. In tanti chiedono invece un sistema stile Prestigio, ovvero la possibilità di ripartire dal primo livello una volta raggiunto quello massimo in cambio di benefici unici. Nemmeno questo, tuttavia, risulta essere in programma.

Prima di lasciarvi, ricordiamo che grazie alla ricerche sul campo di dicembre avete l'opportunità di catturare 6 Pokémon leggendari: Articuno, Moltres, Zapdos, Raikou, Entei e Suicune.