Pokémon GO: Niantic svela tutti i dettagli dell'evento Leggende Luminose X

I ragazzi di Niantic hanno svelato tutti i dettagli del nuovo evento Leggende Luminose X di Pokémon GO che introdurrà nel famoso gioco in AR tante novità tra cui spicca l'esordio del Pokémon leggendario Xerneas.

A partire dalle ore 10:00 del 4 maggio 2021 e fino alle 20:00 di lunedì 17 maggio 2021 gli allenatori di Pokémon GO potranno cimentarsi con il primo evento Leggende Luminose X. Nel corso della settimana Xerneas, il Pokémon Creazione leggendario di tipo Folletto, farà il suo debutto nei raid cinque stelle insieme ad altri Pokémon di tipo Folletto e Drago scoperti nella regione di Kalos, come Spritzee, Swirlix e Goomy, insieme a Dratini, Ralts, Bagon, Cottonee e tanti altri. Il nuovo evento introdurrà poi i moduli pesca pluviali grazie ai quali sarà possibile attirare i Pokémon che amano la pioggia, come quelli di tipo Acqua, Coleottero, Elettro. I moduli serviranno anche per far evolvere Sliggo, l'evoluzione di Goomy, in Goodra.

Durante l'evento, precisamente dalle 10:00 del 4 maggio alle ore 20:00 dell'11 maggio, gli allenatori di tutto il mondo potranno collaborare per catturare 500 milioni di Pokémon Folletto: una volta raggiunto l'obbiettivo per la restante durata di Leggende Luminose X saranno sbloccati alcuni bonus come PE triplicati per la cattura, il debutto di Pacham nei raid e l'arrivo di Ponyta di Galar cromatico. Per tutti i dettagli vi rimandiamo alla pagina ufficiale di Pokémon GO.