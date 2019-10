Pokemon GO: Niantic Wayfarer permetterà agli utenti di selezionare i PokeStop

Niantic, il famoso sviluppatore di Pokemon Go, ha annunciato il lancio di Niantic Wayfarer, un programma per valutare le proposte di nuovi PokeStop selezionati dagli utenti. Un servizio che potrebbe tornare utile a tutti quei giocatori che sognano una palestra proprio sotto casa.

Per chi non lo sapesse, i PokeStop sono luoghi di interesse storico/artistico presenti nelle varie città in cui poter riscuotere particolari oggetti di gioco o nei quali posizionare esche. L'idea alla base di Niantic Wayfarer è che gli utenti possano determinare i propri punti di riferimento cittadini e trasformarli in Waystop. Attraverso un sistema pubblico di recensioni, nel tempo, questi punti potrebbero diventare PokeStop o Palestre ufficiali. Questo servizio, nelle intenzioni di Niantic, dovrebbe portare alla creazione di nuovi luoghi di interesse e aiutare quelle aree che al momento sono poco utilizzate dai giocatori e poco servite dagli sviluppatori stessi.

Nonostante siano passati più di tre anni dal lancio di Pokemon Go, il gioco in realtà aumentata continua a riscuotere molto successo. Proprio oggi, sull'account Twitter ufficiale di Pokemon Go, è stato annunciato il prossimo evento a tema dedicato ad Halloween. Vi ricordiamo che domani si svolgerà il Community Day di Pokemon Go.