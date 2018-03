Pokémon GO: Ninantic parla dello sviluppo della funzione di ricerca

Nei giorni scorsiha dato il benvenuto ad un nuovo evento dedicato al Pokémone ai nuovi funzioni di ricerca

Esistono due tipi di ricerca, la ricerca sul campo e la ricerca speciale, con obiettivi come la scoperta e la cattura di determinati Pokémon o la partecipazione a lotte. Entrambi offrono diverse tipologie di premi, tra cui diversi elementi utili e anche incontri con alcuni Pokémon. Non c'è un limite al numero di ricerche affrontabili ogni giorno.

In un intervento apparso sul blog ufficiale, Niantic ha parlato della filosofia che ha seguito durante lo sviluppo di questa nuova funzionalità, che è stata ben accolta dai giocatori. Innanzitutto, hanno spiegato di essersi impegnati per creare meccanismi in grado di premiare gli utenti non solo per l'incontro con Pokémon rari e la scoperta del loro mondo, ma anche per la padronanza di alcuni aspetti unici del gioco. L'obiettivo, inoltre, è stato quello di assicurare che la nuova funzione di ricerca fosse utile per gli allenatori di tutte le tipologie. Quelli che preferiscono un ritmo casuale troveranno divertenti i compiti di Ricerca sul campo da poter completare in una sessione di gioco di 15-30 minuti, mentre coloro che amano le avventure di un giorno intero potranno intraprendere vari compiti con diversi requisiti e livelli di difficoltà.

La ricerca offre una rigiocabilità eccellente grazie agli obiettivi molto diversi tra loro che mette a disposizione. I compiti di ricerca sfruttano temi comuni al mondo di Pokémon GO. Per questo, gli sviluppatori hanno colto l'opportunità di reintrodurre il Professor Willow, che ha fornito agli allenatori le informazioni iniziali sui Pokémon.

Cosa ne pensate dei nuovi compiti di ricerca? Vi ricordiamo che Pokémon GO è disponibile gratuitamente su dispositivi mobili iOS e Android. Segnaliamo che il quarto Community Day si svolgerà il 15 aprile e sarà dedicato a Mareep.