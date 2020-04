Pokemon GO non funziona su Samsung Galaxy S20, cosa sta succedendo?

Arrivano in queste ore alcune segnalazioni legate a problemi a malfunzionamenti di Pokemon GO sui dispositivi Samsung della serie Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra, cosa sta succedendo esattamente? Proviamo a fare chiarezza.

Secondo quanto riportato da SamMobile, i problemi effettivamente ci sono e dopo l'avvio l'avatar si blocca non permettendo alcuno spostamento e costringendo al riavvio dell'app, senza però esiti favorevoli. Le problematiche non sembrano dipendere da Samsung o dagli smartphone Samsung Galaxy S20, bensì dall'ultimo aggiornamento del gioco, infatti Pokemon GO in versione precedente alla 0.170.0 sembra funzionare correttamente anche sui dispositivi citati.

Al momento Niantic Labs non è intervenuta per commentare la situazione, SamMobile suggerisce di far sentire la propria voce sui social network utilizzando hashtag dedicati per portare alla luce la vicenda e costringere gli sviluppatori a pubblicare un fix in breve tempo.

Nell'attesa che Niantic risolva le problematiche in questione vi ricordiamo che gli allenatori possono ricevere bonus gratis per Pokemon GO tra cui Poke Ball, Ultra Ball e altri oggetti al prezzo simbolico di una Pokemoneta, come incentivo in questo periodo di grande difficoltà che costringe tutti a restare a casa con l'obiettivo di contenere l'epidemia da Coronavirus.