Pokémon GO, non solo Halloween: arrivano la luna piena e Ursaluna

Dopo aver confermato tutti i dettagli sull'evento a tema Halloween di Pokémon GO, gli sviluppatori di Niantic alzano il sipario sul prossimo appuntamento dedicato alla community di PokéFan.

Dopo gli oltre 2 miliardi di Pokémon catturati al Pokémon GO Fest 2022, il team invita Allenatori e Allenatrici a prepararsi per il Community Day di novembre 2022. La data da appuntarsi sul calendario è quella di sabato 12 novembre, con l'evento che prenderà il via alle ore 14:00 e si concluderà alle ore 17:00 del fuso orario italiano. Per l'occasione, il Pocket Monster protagonista dei festeggiamenti sarà il piccolo Teddiursa, il Pokémon Orsetto di tipo Normale. La creatura apparirà più spesso allo stato selvatico e i giocatori di Pokémon GO avranno più probabilità di imbattersi in un esemplare Cromatico/Shiny.



In aggiunta, una misteriosa luna piena sta per sorgere nei cieli del titolo mobile. Dalle ore 14:00 di sabato 12 novembre 2022 alle ore 06:00 di domenica 13 novembre, lo strano fenomeno consentirà ai giocatori di aggiungere Ursaluna alla propria squadra. Per ottenere il Pokémon di tipo Terra/Normale introdotto in Leggende Pokémon: Arceus, sarà sufficiente far evolvere un Ursaring in questo arco temporale.



Per celebrare il Community Day di novembre, Niantic ha inoltre organizzato una serie di Raid con protagonista Ursaring, mentre sarà disponibile anche una missione di Ricerca Speciale dedicata a Teddiursa.