Pokémon GO: non solo Nidoran, tanti mostri Shiny stanno apparendo in tutto il mondo

In questi giorni sigli allenatori tedeschi si stanno divertendo al Pokémon GO Fest a Dortmund. I festeggiamenti, in ogni caso, stanno coinvolgendo anche i giocatori del resto del mondo!

Oltre alla Sfida Globale del Professo Willow denominata PE di Candela, che chiede agli allenatori di completare milioni di compiti di ricerca per sbloccare una mare di bonus, in giro per il mondo stanno apparendo con molta più frequenza del solito numerosi Pokémon in forma Shiny/Cromatica. Di Nidoran ♂ ne eravamo già a conoscenza, ma il mostriciattolo di tipo Veleno non è affatto l'unico. Stando alle segnalazioni, fino alle 18:00 del 7 luglio, quando il Pokémon GO Fest di Dortmund giungerà al termine, sarà molto più frequente incontrare Caterpie, Sandshrew, Diglett, Geodude, Grimer, Shellder, Drowzee, Magikarp, Omanyte, Kabuto, Aron e Spoink in forma Shiny.

Trattandosi di una lista basata sulle osservazioni degli allenatori, potrebbe non essere completa, pertanto non è escluso che possano figurare altri mostriciattoli cromatici. Approfittate finché potete! Intanto, al Pokémon GO Fest di Dortmund è stato avvistato un pallone aerostatico del Team Rocket, che sembra anticipare l'arrivo della celebre organizzazione criminale in Pokémon GO!