Pokémon GO, non solo Raikou: apparsi nel gioco altri Pokémon Ombra!

Il febbraio di Pokémon GO si preannuncia decisamente ricco di eventi, alcuni inediti, come la nuova "Ora del Bonus misterioso" svoltasi giovedì 6 febbraio, ed altri già sperimentati dal pubblico.

A tal proposito, proseguono gli avvistamenti di Pokémon Ombra all'interno dell'universo di Pokémon GO. In particolare, nel corso di questo mese, gli Allenatori potranno provare ad affrontare la versione Ombra di Raikou, Pokémon Leggendario di tipo Elettro apparso per la prima volta in Pokémon Oro e Pokémon Argento. Per tutti i dettagli sull'evento, sulle pagine di Everyeye potete trovare un'utile guida che illustra come catturare Raikou Ombra in Pokémon GO.

A sorpresa, tuttavia, gli Allenatori potranno dedicarsi al salvataggio di ulteriori creature cadute nelle mani del perfido Team GO Rocket. Come annunciato dall'account Twitter ufficiale di Pokémon GO Italia, si tratta, in particolare, di tre nuovi Pokémon Ombra, tutti appartenenti alla prima generazione di creature Game Freak:

Vulpix : Pokémon di tipo Fuoco;

: Pokémon di tipo Fuoco; Exeggutor : Pokémon di tipo Erba/Psico;

: Pokémon di tipo Erba/Psico; Omastar: Pokémon di tipo Acqua/Roccia;

Siete pronti a cercare di aggiungere queste creature alla vostra squadra di Pokémon?In chiusura, approfittiamo dell'occasione per ricordarvi che tra i numerosi eventi speciali organizzati per la community da parte degli sviluppatori di Niantic, troviamo il festeggiamento di San Valentino in Pokémon GO , che accoglierà, tra gli altri, diversi Pokémon Cromatici/Shiny.