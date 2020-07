Pokemon GO novità: a luglio arrivano Larvitar e Kyurem

Niantic Labs ha annunciato una serie di novità per Pokemon GO che faranno il loro debutto nel corso del mese di luglio, tra queste l'arrivo di Larvitar, Kyurem e nuovi eventi Ore del Pokemon in Primo Piano.

Fino alle 22:00 di sabato primo agosto 2020, sarà possibile incontrare Larvitar, il Pokémon Peldisasso, nella scoperta straordinaria, disponibile anche in versione Cromatica per gli allenatori più fortunati.

Ore del Pokémon in primo piano

Anche a luglio torna l'appuntamento Ore del Pokemon in Primo Piano, in programma ogni martedì 18:00, con protagonista ogni settimana un Pokemon differente e un bonus extra.

Martedì 7 luglio: il Pokémon in primo piano sarà Taillow e otterrete una quantità doppia di caramelle trasferendo Pokémon

Martedì 14 luglio: il Pokémon in primo piano sarà Zubat e otterrete una quantità doppia di PE facendo evolvere Pokémon

Martedì 21 luglio: il Pokémon in primo piano sarà Oddish e otterrete una quantità doppia di polvere di stelle catturando Pokémon

Martedì 28 luglio: il Pokémon in primo piano sarà Buizel e otterrete una quantità doppia di PE catturando Pokémon

Forma di Kyurem nei raid cinque stelle

Dopo Reshiram e Zekrom, adesso è in arrivo forma di Kyurem: dalle 22:00 di martedì 7 luglio il Pokémon Confine vi aspetterà per essere sfidato nei raid a cinque stelle. Inoltre, ogni mercoledì alle 18:00 ci saranno ore dei raid con protagonista proprio questo Pokemon Leggendario.