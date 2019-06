Pokemon GO: novità per le scoperte straordinarie e Raid EX

Niantic Labs ha annunciato l'arrivo di novità per Pokemon GO relativi alle ricerche sul campo ed ai Raid EX, le novità in questione saranno disponibili dal primo luglio, vediamole nel dettaglio.

Dalle ore 22:00 del 1 luglio 2019 alle 22:00 del 1 settembre, avrete la possibilità di incontrare Latias, Latios, Kyogre e Groudon durante le scoperte straordinarie. Uno Spinda con nuove macchie sarà disponibile nella ricerca sul campo e se sarete fortunati, potreste incontrarne uno cromatico!

Pokemon GO Raid EX Novità

"Dalle ore 17:00 del 23 giugno, gli Allenatori che riceveranno i biglietti raid EX potranno incontrare Deoxys in Forma Velocità nei raid EX! Non avete mai partecipato a un raid EX? Potete ricevere un biglietto raid EX vincendo un raid in una Palestra idonea! Per scoprire se una Palestra può ospitare i raid EX, date un'occhiata ai dettagli della Palestra. Se riuscirete a trionfare in un raid idoneo e a ricevere un invito per un raid EX, potrete scoprire la data e l'orario in cui sfidare Deoxys in Forma Velocità sul vostro biglietto raid EX."

Nel weekend, un leak ha svelato anche la nuova forma purificata dei Pokemon, al momento però non ci sono troppi dettagli in merito, probabilmente Niantic svelerà ufficialmente questa nuova forma durante il Pokemon GO Fest di luglio.