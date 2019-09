Pokemon GO, novità per il sistema di lotta e le Sfide Allenatore: tutti i dettagli

Il team di Niantic si appresta ad implementare all'interno di Pokemon GO alcune modifiche che coinvolgeranno il sistema di lotta e le Sfide Allenatore del gioco mobile.

In particolare, il team di sviluppo ha annunciato alcuni aggiornamenti del sistema di lotta. In particolare, per quanto riguarda le Sfide Allenatore e le Sfide del Team GO Rocket:

I tempi per i danni inflitti e per l' energia caricata sono stati migliorati : Niantic afferma infatti di essere giunta alla conclusione che "non fosse per nulla intuitivo che i danni e le energie si modificassero sempre in ritardo di una mossa";

Quando un Pokemon subirà dei danni, la sua barra della salute lampeggerà leggermente;

Le prossime settimane vedranno inoltre l'arrivo di novità per quanto riguarda gli attacchi disponibili in Pokemon GO:

Bollaraggio: ridurrà la statistica di attacco dell'avversario di un punto;

Crescipugno: i danni prodotti saranno minori;

Psichico: infliggerà più danni e diverrà disponibile nei Raid, nelle Palestre e nelle Sfide Allenatore;

Urlorabbia: i Pokemon più offensivi potranno sferrare attacchi decisivi prima del KO, mentre Pokemon più difensivi potranno usare gli attacchi caricati più frequentemente;

Raichou di Alola : Tuonoshock;

: Tuonoshock; Sandslash di Alola : Gelopugno;

: Gelopugno; Ninetales di Alola : Fascino;

: Fascino; Golduck : Bollaraggio, Sincrumore e Incrocolpo;

: Bollaraggio, Sincrumore e Incrocolpo; Marowak di Alola : Turbofuoco e Ruotafuoco;

: Turbofuoco e Ruotafuoco; Mantine : Bollaraggio;

: Bollaraggio; Mawile : Rogodenti, Gelodenti e Crescipugno;

: Rogodenti, Gelodenti e Crescipugno; Weavile: Urlorabbia;

Duefanno inoltre il loro debutto all'interno del gioco: si tratta di, attacco veloce di tipo Elettro per Arcanine, Steelix, Mightyena e Hippowdon, e di, attacco veloce di tipo Ghiaccio per Suicune, Mightyena, Mawile, Hippowdon e Drapion. Inoltre, in futuro, i seguenti Pokemon potranno apprendere:Cosa ne pensate di tutte queste novità? Ne approfittiamo per ricordarvi l'evento di celebrazione della Giornata Mondiale del Turismo in Pokemon GO e la possibilità di affrontare Giratina in forma Alterata nei Raid