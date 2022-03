Pokemon GO: quali sono le novità della Stagione di Alola?

E' ufficialmente iniziata la Stagione di Alola su Pokemon GO, a partire dal primo marzo alle 10:00 la nuova Season è online con l'evento inaugurale Benvenuti ad Alola, in programma fino al prossimo 9 marzo. Ma quali sono le novità previste?

Da segnalare ad esempio nuove possibilità per incontrare Rowlet, Litten e Popplio, i tre Pokemon Starter di Pokemon Sola e Luna, che compariranno con maggior frequenza insieme ad altri mostriciattoli come Comfey, Tapu Koko e Rockruff.

Possiamo aspettarci anche una nuova serie di eventi come Il Festival dei Colori in arrivo a metà marzo e Giungla Ombrosa in programma nella seconda metà del mese, dal 22 al 29 marzo. Non mancheranno poi le forme regionali di Pokemon come Diglett, Geodude, Meowth, Rattata e Grimer. Fino al primo aprile sono in corso anche gli incontri della scoperta straordinaria con protagonista Vulpix di Alola mentre il Community Day del 13 marzo sarà dedicato a Sandshrew.

Niantic Labs ha anche annunciato la roadmap 2022 di Pokemon GO con tanti aggiornamenti, presto arriveranno novità per la Battle League, gli eventi stagionali, i community day e le palestre, nei prossimi mesi scopriremo cosa ha in serbo lo studio per tutti i giocatori di Pokemon GO, titolo lanciato nel 2016 e ancora oggi estremamente popolare.