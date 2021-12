Pokémon GO, numeri incredibili per il 2021: bene anche Ingress e Pikmin Bloom

Le potenzialità offerte dalla Realtà Aumentata sembrano avere ormai conquistato il pubblico internazionale, con le produzioni a firma Niantic che mettono a segno grandi risultati per il 2021.

Complessivamente, riferisce infatti il team di sviluppo, Pokémon GO, Ingress e il nuovo Pikmin Bloom hanno fatto registrare risultati molto buoni. In termini numerici, ad esempio, si parla complessivamente di quasi 7 miliardi di km percorsi in tutto il mondo, con i quattro angoli del globo che hanno accolto ben 3,8 milioni di nuovi punti di interesse legati ai tre titoli.



A trainare il successo di Niantic, ad ogni modo, è in particolare Pokémon GO, che anche nel 2021 mette a segno numeri da record. Mentre ci si prepara già al Community Day di gennaio 2022 in Pokémon GO, l'App mobile ha infatti fatto registrare:

12 miliardi di regali inviati;

3,9 miliardi di uova schiuse;

4,8 miliardi di reclute del Team GO Rocket sconfitte;

L'aggiunta di nuove feature, quali Sfide di raccolta, GO Tour: Kanto, Raid remoti, eventi 5° Anniversario, Collezione di cartoline;

872 milioni di risonatori distribuiti;

2,9 milioni di programmi di capsule cinetiche completati;

354 miliardi di XM ricaricati ai Portal Jumpers;

43 milioni di voli con i droni;

Aggiunta di nuove caratteristiche ed eventi, tra cui C.O.R.E., NL-1331X US Summer Tour, Dronenet Layer, Niantic Social;

E se gli Allenatori sono stati parecchio indaffarati, lo stesso si può dire anche dei giocatori di, che hanno messo a segno i seguenti traguardi:

Infine, anche il lancio di Pikmin Bloom, nuovo gioco mobile dedicato ai teneri Pikmin, porta a casa interessanti traguardi. In soli due mesi, possiamo infatti contare:

113,9 milioni di Pikmin cresciuti;

63,8 milioni di fiori piantati;

338 miliardi di passi percorsi;

Avete contribuito anche voi alla crescita di Pokémon GO,e Ingress nel corso dell'ultimo anno?