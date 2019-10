Pokemon GO: nuova esplosione di Polvere di Stelle!

Niantic Labs ha annunciato il ritorno dell'evento Esplosione di Polvere di Stelle in Pokemon GO, in programma da oggi e fino al 10 ottobre con tanti bonus previsti per tutti gli allenatori.

"C'è polvere di stelle ovunque, che meraviglia! Presto saranno disponibili dei fantastici bonus a tema polvere di stelle che vi aiuteranno a potenziare e a scambiare i vostri Pokémon. Preparatevi a far schiudere, catturare, sfidare e combattere nei raid, Allenatori! Approfittate del grande momento di questi bonus prima che spariscano. Iniziate a esplorare in tutta sicurezza!"

Data e ora

Dalle 22:00 di giovedì 3 ottobre 2019 alle 22:00 di giovedì 10 ottobre 2019

Il doppio di polvere di stelle da schiusa

Il doppio di polvere di stelle da cattura

Il doppio di polvere di stelle in seguito alle lotte contro il Team GO Rocket

2.000 unità di polvere di stelle garantite in seguito ai raid

Recentemente Niantic ha lanciato anche le Ricerche sul Campo di ottobre 2019, inoltre i dataminer hanno avvistato tre nuovi membri del Team Rocket apparentemente pronti a fare il loro debutto nel mondo di Pokemon GO.