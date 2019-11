Pokémon GO, la nuova funzione Niantic Wayfarer è ora disponibile in tutto il mondo!

Prosegue senza sosta il supporto di Niantic Lab a Pokémon GO, il cui universo è popolato da frequenti eventi speciali. Ora, il gioco mobile accoglia al suo interno anche una nuova funzione.

Il team di sviluppo ha infatti confermato che la feature "Niantic Wayfarer" è ora disponibile in tutto il mondo! Quest'ultimo costituisce uno strumento a disposizione di tutti gli Allenatori di livello 40 attivi all'interno di Pokémon GO. Grazie a Niantic Wayfarer, parte della community avrà ora la possibilità di influenzare in prima persona la conformazione del mondo di gioco, influenzando la localizzazione di Pokéstop e Palestre. A partire da oggi, inoltre, gli Allenatori di livello 40 hanno inoltre la possibilità di inviare proposte per Palestre e Pokéstop. Nel corso del mese di ottobre, il team di sviluppo di PoKémon GO aveva diffuso un trailer di Niantic Wayfarer, illustrando tutte le meccaniche che regolano il funzionamento dello strumento, ora finalmente disponibile per le community di tutto il mondo. Siete felici di questa nuova aggiunta all'interno del celebre titolo mobile?



In chiusura, vi ricordiamo che per un periodo di tempo limitato è possibile approfittare della presenza di Cobalion nei Raid di Pokémon GO: la creatura leggendaria di Quinta Generazione potrà essere affrontata sino al prossimo 26 novembre.