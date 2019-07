Pokémon GO: la nuova meccanica di sostituzione è stata rimossa dalle Sfide Allenatore

Con un comunicato ufficiale, Niantic ha annunciato d'aver rimosso la nuova meccanica di gioco relativa alla sostituzione dei Pokémon nelle Sfide Allenatore di Pokémon GO. Secondo gli sviluppatori, tale modifica non ha raggiunto il livello ottimale previsto.

"L'implementazione originale ha avuto un comportamento imprevisto, ma siamo rimasti colpiti dall'azione di gioco nata dalla possibilità di cambiare Pokémon in tempo reale durante gli attacchi. Stiamo cercando di risolvere alcuni problemi dei Pokémon che attaccano e vengono attaccati durante le animazioni di cambio. Abbiamo anche intenzione di migliorare il supporto per la strategia emergente derivante dalla modalità di cambio precedente. Anziché mantenere il nuovo comportamento, finché non saremo in grado di supportare questo meccanismo abbiamo deciso che è meglio tornare alle regole di gioco precedenti", si legge sul sito ufficiale.

Cosa ne pensate di questa decisione? Ne approfittiamo per ricordarvi che fino al 31 luglio potrete cimentarvi nel raid di MewTwo corazzato. Domani 14 luglio, come premio per aver completato la sfida globale del Professor Willow organizzata in occasione del Pokémon GO Fest di Dortmund, avrete invece l'opportunità di affrontare Entei nei raid di Pokémon GO. I più fortunati tra voi potranno persino incontrarlo in versione shiny!