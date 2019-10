Pokémon GO: nuova Ora Leggendaria oggi dedicata a Giratina

È un periodo particolarmente impegnativo per i giocatori di Pokémon GO, che devono fronteggiare oggi la seconda Ora Leggendaria in 24 ore. Dopo quella di ieri dedicata a Mewtwo infatti, oggi tutti gli allenatori avranno la loro chance di catturare Giratina, che sarà protagonista nei Raid Leggendari dalle 18 alle 19.

In quest'ora, sarà possibile riunirsi insieme al proprio gruppo di amici, per sfidare Giratina e tentare di catturarla, come sempre anche in versione Shiny, in tutte le palestre libere.

Se avete intenzione di procurarvi un esemplare del pokémon dunque, potrebbe essere l'occasione giusta per farlo, dato che Giratina abbandonerà poi i Raid di Pokémon GO dal 17 Ottobre, per lasciare spazio all'evento di Halloween 2019 (in molti puntano su Darkrai per sostituire Giratina nei Raid).

Degli eventi futuri di Pokémon GO però ci occuperemo quando arriveranno novità. Adesso c'è una Giratina da catturare: se avete bisogno di qualche suggerimento, date un'occhiata alla nostra guida per completare il raid di Giratina, con tutti i pokémon e le mosse suggerite per affrontare al meglio la creatura leggendaria.